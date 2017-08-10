台湾汇市：台币早盘因台股跌外资汇出走贬，但出口商抛汇抑贬幅

路透台北8月10日 - 台币兑美元周四早盘续贬；交易员指出，受到台股下挫及外资大举汇出等冲击，台币进一步走低，惟随即吸引出口商进场抛售美元，早盘再度上演〞土洋对决〞戏码；短线观察重点在台股走势，及外资和出口商买卖汇力道。

他们表示，北韩(朝鲜)再呛美国，东北亚地缘政治紧张情势紧绷，韩元兑美元持续走贬，台股在外资大举汇出影响下，早盘微幅开低后走低，盘中一度下跌逾1%，台币贬幅亦略扩增；而出口商则扮演〞撑盘〞角色，提供台币适度支撑。

韩元兑美元下跌1%，因美国及朝鲜紧张情势升温。

〞早盘看到外资保管行都在买美金，出口商有出来卖(美元)，但都被外资的买盘消灭掉了。〞一大银行交易员说，〞股市下跌，外资的钱要走了，台币偏贬。〞

另一大型银行交易员亦称，受到韩元走贬影响，台币延续上日偏贬值走势，加上鸿海股利今天入帐以及台股下跌，促使外资加大汇出力道，台币贬幅一度扩大至逾6分。

但他们指出，台币走贬即吸引出口商进场抛售美元，短线若进一步贬至30.300附近，出口商卖汇力道将进一步增强，有望缓和台币贬势。

本地时间10:40，台币兑美元贬值5.3分报30.271，交易区间在30.217-30.280；韩元兑美元报1,140.0，上日收在1,135.2；台股加权指数则跌1.01%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇报30.217/30.231，上日收在30.203。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.200-30.300

最新相关报导链接：

--《全球汇市》瑞郎兑美元微幅走软，但仍守住上日多数涨幅

--《综述》朝鲜称特朗普的“火与怒”警告是“一堆废话”

--《综述》美国第二季非农生产率上升0.9%，使劳工成本持续受控

--美国FED：芝加哥联储总裁埃文斯称，联储在9月开始缩表合理(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)