台湾汇市：台币早盘因外资汇入续创逾四年高位，惟韩元回落料抑制升幅

路透台北1月3日 - 台币兑美元周三早盘走升，续创逾四年高位，因外资一早即汇入，且台股明显上扬；不过韩元、坡元均回贬，料将抑制台币的升势。

交易员并称，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显收敛，显示看空美元的情绪已经降低，待早盘外资汇入结束后，台币或有收敛涨幅的机会。

〞亚币都回来啦，但外资一早还在卖美元。〞一位外商银行交易员说。

另一银行交易员指出，除了外资，今早仍有出口商抛汇，似乎仍担忧美元续贬，但也有进口商趁机承接。

本地时间10:03，台币兑美元升1.03角报29.525，前高为2013年11月20日的29.446。

台币兑美元于台北外汇交易中心第一小时成交2.08亿美元，上日为1.27亿美元；台股加权指数则涨0.75%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.480/29.500，上日收在29.474。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.500-29.650

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