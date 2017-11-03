台湾汇市：台币早盘因美元偏弱小幅走升，观望非农就业数据

路透台北11月3日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升。交易员指出，美元因公布的税改计划未如预期走弱，且韩元兑美元升值，带动台币小幅上扬，但实质需求不大，未脱狭幅整理格局。

他们称，偏鸽派的美联储理事鲍威尔一如预期成为下任联储主席，且此前美国众议院共和党公布的税改计划与“大规模”减税有落差，这使得美元走弱。早盘外资两边皆有操作，进出口商则偏向观望，静候今晚公布的美国非农就业数据。

〞还是盘整盘，大家都没什么方向，是等今晚的非农数据吧。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，相较近期韩元兑美元的强势表现，台币几乎是波澜不兴。可能是因为近期中韩关系改善，外资重新回流韩股所致。今日台股盘初仍偏整理，盘中将持续观察以作为外资动向的判断。

据路透调查，分析师预计周五的数据将显示，10月美国非农就业岗位增加31万个。

美国总统特朗普周四宣布，提名美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔出任下一届联储主席，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。

本地时间10:12，台币兑美元升值1.1分报30.175。交易区间在30.171-30.180，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量1.27亿美元，上日同时段为1.80亿美元；韩元兑美元报1,112.0，上日收在1,114.4；台股加权指数涨0.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.116/30.156，上日收在30.121。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.160-30.190

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