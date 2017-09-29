台湾汇市：台币早盘小幅反弹，外资仍买汇但动作不大

路透台北9月29日 - 台币兑美元周五早盘小升，自逾两个月低位反弹。交易员指出，跟进韩元反弹之势；此外，早盘外商银仍小买美元，亦可见出口商进场抛汇，但量能均有限。

汇银人士说，台湾金融市场周六将开市一日，但对多数亚洲市场而言，今日则是季底最末一日，不少交易先行获利了结，成交保守。

〞今日成交很小，很平静，没什么量。〞一位大型商银交易员说。

另位小型商银交易主管表示，国际美元虽仅有短暂反弹，但料因季底，多数银行先行获利了结平仓所致，10月可再行观察美元的走向。

上述主管表示，短期来看，台币兑美元不会贬破上日的低位30.435。周六则因多数市场不开市，市场流动性料较差，台湾央行将入市提供流动性。

周五美国将公布核心个人消费支出(PCE)物价指数、密西根大学消费者信心指数。

本地时间10:37，台币兑美元小升2.5分，报30.380；韩元兑美元报1,146.2，上日收在1,149.1；台股加权指数则跌0.11%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.333/30.390，上日收在30.339。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.350-30.420

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