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台湾汇市：台币早盘小贬因朝鲜紧张情势升温，出口商抛汇限缩跌幅
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2017年9月26日 / 凌晨2点42分 / 25 天内

台湾汇市：台币早盘小贬因朝鲜紧张情势升温，出口商抛汇限缩跌幅

1 分钟阅读

路透台北9月26日 - 台币兑美元周二早盘小贬。交易员指出，尽管北韩(朝鲜)又有新动静，加强调遣飞机至东岸，不过市场气氛偏向平静以对，外商银虽买汇偏多，不过出口商美元卖压也大，使台币在30.200附近游走。

汇银人士表示，北韩与美国之间紧张情势似有升高，盘初韩元大幅走弱；不过台币则平静以对，尤其是股市今日并未受到恐慌情绪影响，走势平稳。

〞外资出去不多，所以才会被出口商压着打，〞一位大型商银交易员说。

他们认为，本周六9月底最后一个交易日前，出口商的抛汇量可能偏多。不过也不排除出口商在30.200以上美元卖压很大，之后力道相对匮乏的情况。

本地时间10:32，韩元兑美元报1,136.6，上日收在1,131.8；台股加权指数则涨0.03%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.131/30.161，上日收在30.159。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.180-30.250

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--东北亚情势：美军机赴朝鲜半岛后，朝鲜调遣飞机加强东岸防御--韩联社

--《综述》朝鲜称美国已“宣战”，警告可能击落美国轰炸机

--《全球汇市》不确定性和地缘政治紧张局势提振日圆，打压欧元兑美元走软(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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