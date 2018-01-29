台湾汇市：台币早盘小贬因美元走扬及外资汇出，惟出口商抛汇抑贬势

路透台北1月29日 - 台币兑美元周一早盘小贬；汇银人士表示，受到国际美元走强及外资汇出影响，台币早盘续呈贬值走势；短线观察重点在外资动向，及出口商抛汇力道的强弱。

他们指出，台币早盘跟随国际市场波动，因国际美元续扬，台币早盘以29.120开出，之后都在29.100以上交易；而随台币走贬，出口商纷纷进场抛出美元，稍稍发挥抑制台币贬值的效果。

〞外资全部都在买美金啊，大概是赚饱了，要出去了。〞一大型银行交易员说，〞早上出口商出来(卖美金)的比较多。〞

另一大型银行交易员亦表示，因外资和进口商早盘均站在买方，出口商则持续抛出美元；因出口商抛汇力道相当强，让台币稍稍有撑。

美元指数上周五报89.059。周一早盘美元指数走扬，最高至89.253。

本地时间10:32，台币兑美元贬4.3分报29.144，交易区间在29.076-29.144，台北外汇经纪商成交3.60亿美元；韩元兑美元报1,066.6，上日收在1,063.9；台股加权指数则涨0.47%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.043/29.093，上日收在29.001。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.070-29.200。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元接近三周低位，市场怀疑美国政策且收益率优势减弱

--《焦点》特朗普在达沃斯对不公平贸易发出警告，欢迎全球企业来美投资

--《综述》美国第四季经济增长意外减缓，贸易和库存造成拖累

--台湾人事：央行总裁将由现任副总裁杨金龙出任，彭淮南转任央行顾问--消息(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)