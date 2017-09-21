台湾汇市：台币早盘小贬，美联储会后年底升息预期走高拉升美元

路透台北9月21日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬。交易员指出，台币盘初先在平盘游走后，随着亚币扩大贬势及外资美元买盘稍多转而走贬，但出口商卖盘限制跌幅。美联储会后各方认为美国料年底前升息令亚币趋弱。

汇银人士指出，外商今日仍以买美元为大宗。出口商则在30.180以上有不少美元抛盘。市场也关注宏达电和谷歌的交易是否带动台币的卖压。

另外，今日午后的台湾央行理监事会议料不会有意外之举。根据路透采访的17位分析师一致预估，央行将维持利率不变。

〞还是一样!外资买美元，出口卖，是一样的剧码。〞一位大型交易员说。

也有小型商银交易员认为，今日午后央行理监事会议，各方认为央行的货币政策不可能有意外，适度宽松的基调也已为市场认同，目前不认为会有意外举措。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

本地时间10:39，台币兑美元贬3.8分，报30.170；韩元兑美元报1,133.2，上日收在1,128.3；台股加权指数则涨0.41%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.074/30.125，上日收在30.114。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.100-30.250

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--《专题新闻快速浏览》--美联储维持利率不变，宣布10月开始缩表(完) (记者 高洁如; 审校)