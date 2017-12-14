台湾汇市：台币早盘微升破30元大关，惟进口商美元买盘较多收敛升幅

路透台北12月14日 - 台币兑美元周四早盘微升破30元大关。交易员指出，由于美联储维持未来几年利率前景不变，带动台币随亚币走扬，但因消化进口商美元买盘收敛台币升幅，料台币续持在既有区间盘整，至于海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度则联袂扩大。

他们指出，早盘台股一度强弹破百点，且韩元也走升，让台币再度挑战30元整数关卡，惟进口商买汇需求较多，略压抑台币升势，而外资则是买卖汇双向交易皆有，令台币现货表现相对稳定。

〞早上进口商买盘蛮多的。〞一位公营银行交易员说。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储主席叶伦任期届满后，美联储理事鲍威尔将接任其职位。

本地时间10:02，台币兑美元升2.9分报29.997，区间落在29.972-30.005，成交量1.29亿美元；韩元兑美元报1,085.9，上日收在1,090.7；台股加权指数则涨0.82%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.848/29.895，上日收在29.866。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.980-30.010

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