台湾汇市：台币早盘微幅走升，国际风险事件当前交易保守

路透台北6月7日 - 台币兑美元周三早盘微幅走升。交易员表示，国际美元表现偏弱，台股则强势整理，令台币走势略为偏升。不过国际间一系列风险事件当前，交易气氛偏向观望。

他们并称，今日早盘台币走势不脱上日区间，盘面以实质交易为主。由于该区间无论进、出口商都嫌价位不好，外资动作也保守，使得盘面走势缺乏方向。

〞不确定因素让市场观望，除非是台股大跌，否则台币还是整理为主。〞一本地商银交易人士说。

另一大型银行交易员则称，今日台币基本上落在上日区间内游走，出口商要到30.100抛汇意愿才会增加，外资则稍见汇入。

周四(8日)有英国大选投票及欧洲央行政策决定；此外美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证。此可能牵动美国政局发展。

至于下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。

台北外汇开盘一小时成交量为1.14亿美元。本地时间10:22，台股加权指数涨0.11%。至于台币则是升0.2分报30.080。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛，报-0.025/-0.010；目前一个月美元/台币远汇报30.056/30.096，上日收在30.071。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.040-30.100

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