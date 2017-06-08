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2017年6月8日 / 凌晨2点43分 / 2 个月内

台湾汇市：台币早盘微幅走贬，观望国际消息面变化

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北6月8日 - 台币兑美元周四早盘微幅走贬。交易员表示，韩元走疲，且英国选举前市场资金偏向保守观望，外资今早买卖美元皆有，未见明确的方向。

汇银人士表示，由于英国选举结果尚未出炉，各方也观望未来发展方向。目前外资汇入和汇出大多属小幅进出，也观望国际消息面的变化。出口商略有抛汇。

〞今天这些风险事件发生前，大家转趋保守一点，先到跌深币别--美元去避险。〞一位小型商银交易员说。

美国联邦调查局(FBI)前局长科米(James Comey)周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。

周四(8日)有英国大选投票及欧洲央行政策决定。至于下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。

本地时间10:34，韩元兑美元报1,125.0，上日收在1,124.0；台股加权指数则涨0.17%。

台北外汇开盘约一小时成交量为1.58亿美元，今日约相同时间成交1.14亿美元。台币兑美元平盘，报30.095。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为价平；目前一个月美元/台币远汇报30.089/30.109，上日收在30.155。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.080-30.150

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-- 英国政经：大选前民调显示，特雷莎梅将扩大在议会的多数席位优势

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