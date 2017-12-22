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台湾汇市：台币早盘微扬，圣诞前外资调节美元部位且年底出口商抛汇
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December 22, 2017 / 3:02 AM / 4 days ago

台湾汇市：台币早盘微扬，圣诞前外资调节美元部位且年底出口商抛汇

1 分钟阅读

路透台北12月22日 - 台币兑美元周五早盘微扬。交易员指出，圣诞节假期将至，早盘有外资在长假前调节美元部位，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度也在扩大，加上年底前出口商仍见抛汇需求，此皆带动盘初台币区间偏升。

他们并称，随着进口商交投转趋淡静，早盘台币随韩元等亚币微升，且出口商抛汇挂单意愿增强，让早盘台币稳中偏升，年底前料维持缓步区间偏扬格局。

〞一直往升值方向慢慢测试，但也不会升太快。〞一位大型银行交易员说。

交易员认为，央行昨日一如市场预期维持利率不变，对台币影响有限，目前受到出口商年底抛汇预期影响，支撑台币走势狭幅盘坚。

台湾央行周四傍晚宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为〞适度宽松〞。

本地时间10:01，台币兑美元升0.9分报29.979，成交1.58亿美元；韩元兑美元报1,079.9，上日收在1,082.7；台股加权指数则涨0.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.790/29.860，上日收在29.810。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.930-30.000

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--全球汇市：美元连续第三日小跌，节前交投清淡

--台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数创五个月高位至107.63--BIS(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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