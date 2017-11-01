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台湾汇市：台币早盘整理，量缩静候美联储利率决议
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2017年11月1日 / 凌晨2点33分 / 1 天前

台湾汇市：台币早盘整理，量缩静候美联储利率决议

1 分钟阅读

路透台北11月1日 - 台币兑美元周三早盘在平盘附近整理。交易员指出，台币盘初先反映韩元兑美元走升以及股市上扬的题材微幅升值，不过因投资者静候美联储利率决议交投意愿不强，令台币在相对窄幅区间整理。

他们称，出口商结束月底例行性抛汇后，今日明显安静许多，进口商也将美元买单挂低。外资则是两边操作，但金额都偏低。沉闷的盘势可能得等到周五美国非农就业数据公布后，才有机会出现新方向。

〞这盘死很久了，每天上下才20-30点，连客户的flow都很少了。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，盘中还是要看一下台股走势，若是收盘时加权指数能顺利站上10,800点，则台币还有续强的可能，否则还是继续狭幅盘整。

本地时间10:10，台币兑美元持平报30.170。交易区间在30.160-30.174，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量仅0.82亿美元，上日同时段为1.50亿美元；韩元兑美元报1,118.1，上日收在1,120.4；台股加权指数涨0.39%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.078/30.118，上日收在30.071。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.140-30.180

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元小涨，投资者静候美联储政策决定

--美国政经：众议院将税改议案公布日期推迟至周四-消息人士(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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