台湾汇市：台币早盘止贬走扬，受国际美元走弱及外资汇入激励

路透台北6月22日 - 台币兑美元周四早盘走扬。交易员称，在外资反手汇入及国际美元走弱激励下，早盘台币止跌反弹，惟出口商大多偏观望；短线台币能否进一步强攻，观察重点在外资及出口商动向。

他们指出，美元走弱，韩元和新币等亚币均呈升值走势，同时海外NDF市场亦看空美元，早盘美元/台币换汇点由上日尾盘的溢价转为折价，促使台币走高。

〞美元走弱，外资进来炒陆股(在台发行的)ETF啊。〞一大型银行交易员说。

但他表示，因下周二台积电即除息，外资在不久的将来就会领到巨额的现金股利，加上美联储将缩表，下半年在〞外资领钱闪人〞之下，台币将随着外资股利汇出高峰来临而偏贬，甚至有机会跌破30.600。

另一大型银行交易员则指出，早盘外资明显偏汇入，但随台币升值出口商多偏保守，抛汇力道明显减弱，〞我们家的出口商今天都不来了，但有看到外资在抛美金。〞

台湾股市周四开盘升0.44%，盘中最高达10,397.04点，创下27年盘中新高。分析师认为，指数再上扬空间不大，台股以高档横盘整理的机会高。

本地时间10:29，台币兑美元升值6.6分报30.405，区间在30.400-30.428；台北外汇经纪商成交2.43亿美元；韩元兑美元报1,141.0，上日收在1,144.0；台股加权指数则涨0.32%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点则由上日尾盘的溢价转为折价，且折价幅度明显扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.369/30.410，上日收在30.430。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.370-30.470

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