台湾汇市：台币早盘止跌走扬，受韩元劲升及出口商进场抛汇带动

路透台北8月14日 - 台币兑美元周一早盘止跌走升，主要受到韩元兑美元强劲反弹及出口商持续抛汇激励，成交量亦跟着扩增。交易员表示，短线观察重点仍在东北亚地缘政治后续发展及外资动向。

他们指出，台股早盘走低，外资双向操作，但汇出略大于汇入，而出口商则挂在30.340-30.350间，使台币陷区间狭幅盘整。

〞早上有看到三家外商在买美元，外资偏汇出，但出口商在30.340-30.350这里挂(挂出卖美元)的比较多。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则表示，外资早盘有买(美元)有卖，惟受韩元强劲升值及出口商持续进场抛售美元带动，促使台币量增价扬。

他们表示，早盘随美元兑韩元等亚币走势偏弱，海外无本金交割远期外汇(NDF)美元／台币换汇折价幅度明显扩增，显示海外市场看空美元，带动在台币现货市场走升。

本地时间10:22，台币兑美元升值3.9分报30.319，台北外汇经纪商成交金额达2.4亿美元；韩元兑美元报1,136.9，上日收在1,143.5；台股加权指数则跌0.33%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.266/30.322，上日收在30.269。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.270-30.360

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