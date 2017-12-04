台湾汇市：台币早盘游走平盘附近，台股与韩元皆未见明确方向

路透台北12月4日 - 台币兑美元周一早盘于平盘附近游走，未见明确方向。交易员称，盘初外商银行买卖美元皆有，台股未见明确方向，韩元升贬也不多，汇市交投偏向清淡。

他们表示，盘初交投并不算踊跃，部分外商银进场抛补，出口商的美元卖单稍少。

〞韩元没动，台股没什么变化，停在这里。〞一位本地商银交易员说。

他们也说，美国周末通过减税案，不过对美元拉抬不多。目前市场还在观察美国政经情势的最新发展。

本地时间10:19，台币兑美元贬0.8分报30.036，交易区间在30.010-30.043；约10时左右，台北外汇经纪商成交量为1.36亿美元；韩元兑美元报1,086.8，上日收在1,086.4；台股加权指数则跌0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.955/30.005，上日收在29.919。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.010-30.050

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