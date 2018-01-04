台湾汇市：台币早盘狭幅盘整，美元虽反弹但做多兴致缺缺

路透台北1月4日 - 台币兑美元周四早盘在平盘上下震荡。虽然美元受良好经济数据支撑反弹，韩元兑美元也下滑，但市场对弱势美元的观感尚难转变，使得台币陷于整理走势。

交易员称，虽然美元有不少利多加持，但早盘除了外资的美元买盘外，进口商偏向观望，倒是出口商被近期美元的弱势表现惊吓而余悸犹存，稍有反弹仍引出不少抛汇卖压。

〞美元利多一直出来，但大家也没抢。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员指出，感觉市场对美元追价力道不强，反而是出口商在29.600以上又开始抛汇。由于缺乏明显方向，预料今日台币将是盘整格局。

本地时间10:12，台币兑美元升0.6分报29.594，台币兑美元于台北外汇交易中心第一小时成交1.56亿美元，上日同期为2.08亿美元；台股加权指数则涨0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.530/29.560，上日收在29.486。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.550-29.650

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