台湾汇市：台币早盘继续走弱，美联储主席谈话拉抬国际美元

路透台北9月27日 - 台币兑美元周三早盘继续走贬。交易员指出，韩元走弱带动台币走疲，且国际美元在美联储主席谈话后略有反弹，外商银盘初也买美元；但临近月底出口商也有不少抛汇。

〞今天外资的那个力道，...美、日系中资银行全部汇出，〞一位小型商银交易员说。

他们表示，今日台股反弹，外资虽不太可能大卖股市，但在汇市中则见大买美元汇出；此外，日圆也走低使得各银行忙着买美元换汇，散户买美元的需求也颇高。

美联储(FED)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。美元周三受到叶伦讲话支撑；欧元则维持疲态，受周末德国大选带来的政治不确定拖累。

本地时间10:40，韩元兑美元报1,139.6，上日收在1,136.8；台股加权指数则涨0.85%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.207/30.223，上日收在30.192。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.200-30.300

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