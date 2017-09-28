台湾汇市：台币早盘续走弱，因国际美元反弹且股市走弱外商银买汇

路透台北9月28日 - 台币兑美元周四早盘延续疲势。交易员指出，主因国际美元反弹明显，带动亚币全数走疲，其中韩元贬幅不小；加上台股走弱，外商银亦续买美元汇出。

汇银人士表示，美国因总统特朗普提出税改措施有望刺激景气，另一方面市场也寄望年底美国联邦储备理事会可能三度升息，拉抬国际美元反弹。今日本地汇市一早出口商抛汇也颇多，但随后惜售心态稍浓，抛汇动作稍缓。

〞台股红翻黑，下跌了，那时外商也一直捉(美元)。〞一位本地大型商银交易员说。

他们也认为，算一算美元走弱已一段时间，市场反弹预期稍强，推升美元向30.400靠近。后续则要再观望外资在股市的卖超何时结束。

上日外资在台股卖超21.04亿台币，已连七日卖超共381.21亿台币。

美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。

美元兑一篮子货币周四在一个月高位附近交投，因对特朗普政府财政改革可能有进展的希望带来支撑。

本地时间10:22，台币兑美元贬值5.9分，报30.362；韩元兑美元报1,146.1，上日收在1,140.7；台股加权指数则持平。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.326/30.376，上日收在30.302。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.300-30.420

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