台湾汇市：台币早盘贬值因台股跌外资汇出，出口商抛汇发挥撑盘效果

路透台北1月30日 - 台币兑美元周二早盘走贬；交易员表示，受国际美元走扬、台股下跌及外资持续汇出等影响，台币早盘进一步走低，且贬破29.200大关；出口商则续抛售美元，略为发挥撑盘效果。

他们指出，随着美元指数再冲高，今天韩元和坡元等亚币均走贬，台币跟随国际市场波动，开盘即掼破29.200整数关卡。

〞股市跌啊，外资汇出，但出口商在29.200以上有出来卖美金。〞一大型银行交易员说，〞进口商也有出来少量买美金。〞

另一大型银行交易员表示，台币早盘跟随国际市场波动，外资大都站在买方、出口商则在29.200以上抛售美元，土洋两股力量再对决，因美元续升助攻，外资略胜一筹，使台币走势偏弱。

他们指出，短线因美元走强、台股下跌，加上外资持续汇出，今天台币与国际市场走势相当一致；惟月底出口商有例行性的台币资金需求，美元若持续走高，来自出口商的美元卖压即加重，料将为台币带来支撑。

美元指数周一上涨0.1%至89.392，脱离上周触及的约88.43的低点，后者为2014年12月以来的最低水平。；周二早盘美元指数续扬，最高至89.512。

本地时间10:50，台币兑美元贬值6.8分报29.218，成交区间在29.180-29.234；而韩元兑美元报1,070.5，上日收在1,065.6；台股加权指数则跌0.50%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.145/29.170，上日收在29.129。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.150-29.250。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元受美债收益率提振上扬，市场等待美联储会议

--欧洲央行：只有在对通胀前景有把握时，ECB才会停止购债--执委普雷特

--《综述》美国消费者支出增长但储蓄降至10年低位，为未来成长发出警讯

--《独家新闻》德国政府将2018年经济增长预估上调至2.4%--消息人士(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)