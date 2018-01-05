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台湾汇市：台币早盘走升，反映美元弱势静候非农数据发布
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#亚洲
January 5, 2018 / 2:25 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币早盘走升，反映美元弱势静候非农数据发布

1 分钟阅读

路透台北1月5日 - 台币兑美元周五早盘走升。交易员表示，因美元又转趋疲弱，台币随亚洲货币上扬。由于今晚美国要公布12月非农就业数据，市场观望气氛较为浓厚。

交易员称，除了非农就业数据的变数，韩元兑美元走势偏向震荡，且台股小跌，也是台币未能进一步扩大升势的原因。

〞市况很淡，看不出趋势，要等非农出来。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员指出，早盘除了外资有小量汇入外，进出口商的动作都不大。由于今晚要公布非农数据，预料盘中将以实质抛补为主，难脱区间整理格局。

根据汤森路透，分析师预计将新增19万个就业岗位，11月份为急增22.8万个就业岗位，预计失业率持将稳于4.1%。

本地时间10:15，台币兑美元升5.5分报29.535，台币兑美元于台北外汇交易中心第一小时成交0.79亿美元，上日同期为1.56亿美元；台股加权指数则跌0.24%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.460/29.497，上日收在29.484。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.520-29.620

最新相关报导链接：

--《全球汇市》欧元兑美元接近三年高位，风险偏好改善打压日圆(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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