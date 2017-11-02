台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱且外资汇入

路透台北11月2日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员指出，国际美元走弱，韩元、人民币等亚币升值，再加上外资一早即汇入，带动台币汇价上扬。

他们称，美联储理事鲍威尔可能被提名为下任联储主席，一般预料将延续现任主席叶伦逐步加息的政策，此对强势美元不利。消息一出，不但外资汇入，连原本想等待更好价位才卖美元的出口商也抛汇，但进口商则逢低承接。

〞外资丢(美元)比较多，鲍威尔应该就是下一任美联储主席。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，这两天人民币兑美元即期明显升值，再加上韩元也持续上扬，对台币自然也有激励作用，但台币升值幅度能有多大，还是要看外资、出口商等实质抛汇的力道有多强。

熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。

本地时间10:20，台币兑美元升值1.3分报30.162。交易区间在30.140-30.174，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量1.80亿美元，上日同时段为0.82亿美元；韩元兑美元报1,112.6，上日收在1,114.5；台股加权指数涨0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.086/30.101，上日收在30.048。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.130-30.180

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