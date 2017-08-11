台湾汇市：台币早盘走贬，东北亚局势不稳金融市场坐立难安外资汇出

路透台北8月11日 - 台币兑美元周五早盘走贬；交易员指出，受到东北亚地缘政治紧张情绪升高等冲击，早盘外资持续大举汇出，带动台币进一步走低，盘中一度贬值逾1角，并贬破30.400价位，出口商随即进场大砍美元，稍稍缓和台币贬势。

他们表示，近日北韩领导人金正恩与美国总统特朗普(川普)双方你来我往，东北亚政局更趋不稳定，亦让全球金融市场坐立难安；韩国股汇市首当其冲，早盘韩元兑美元续挫，台股亦明显走跌，台币在外资大汇出，及人民币止升走贬等冲击下，贬值压力不小，成交量明显扩增。

〞外资一直出去，一大早各家外资都在买美元，背后因素除了股利汇出外，主要是东北亚情势不稳。〞一大型银行交易员说，〞这波股利汇出不算少，加上人民币早盘止升走贬，多少会给台股和台币带来压力。〞

另一大型银行交易员亦称，外资一大早即全面进场大买美元，带动台币走贬，出口商则狂抛美元，使台币贬值幅度略为缩减，〞早盘外资大买美元，出口商抛(美元)的很积极，就跟这几天剧本一样，土洋对决。〞

他们表示，继鸿海之后，今天南亚 356.9亿及中信金 194.7亿台币股利入帐；台币在地缘政治紧张情势升高，加上股利汇出推波助澜走势明显偏贬，惟出口商见台币回贬至30.400附近即积极抛售美元，让台币获适度支撑。

台币早盘最低贬至30.415，创逾两周新低，此前盘中新低为7月26日的30.440。

离岸人民币兑美元即期周五早盘冲高后急速转跌。先是一早冲破6.66关口，之后回落最低触及6.69元，几乎回吐昨日涨幅，离岸CNH下跌也带动在岸汇价调整。

亚洲股市周五随全球市场走势下挫，因美国和朝鲜(北韩)间关系益发紧张，令投资人转往日圆、瑞郎和美国公债等风险较低的资产。

本地时间10:40，台币兑美元贬值7分报 30.379，交易区间在30.355-30.415，台北外汇经纪商成交量4.10亿美元；韩元兑美元报1,147.3，上日收在1,142.0；台股加权指数则跌0.32%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.337/30.357，上日收在30.340。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.350-30.450

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