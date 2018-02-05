台湾汇市：台币早盘跌幅收敛至29.300附近盘整，关注出口商抛汇续航力道

路透台北2月5日 - 台币兑美元周一早盘走跌。交易员称，受累于韩元盘初大跌，拖累台币开盘一度跌破29.400整数关口，惟出口商抛汇卖需增温，逐渐收敛台币跌幅至1角内，暂在29.300附近盘整，后续关注出口商抛汇续航力道及外资动向。

他们表示，早盘汇市交投持稳，主要来自出口商抛汇卖需活络，至于外资早盘交投偏向汇出，但量能并不大。

〞快过年了，出口商看价格好就出来。〞一位官股银行交易员说。

另位民营银行交易员亦称，由于美国公布1月非农就业数据表现强劲，支撑国际美元回稳，台币则随韩元趋弱盘跌，不过农历年前出口商抛汇卖压较多尚待去化，料暂在29.300上下波动，并观望国际汇市变化。

本地时间10:11，台币兑美元贬7.5分报29.310，交易区间在29.290-29.420，台北外汇经纪商成交金额为1.29亿美元；韩元兑美元报1,090.1，上日收在1,079.7；台股加权指数则跌2.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.250/29.300，上日收在29.329。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.250-29.450。

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