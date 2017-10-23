台湾汇市：台币早盘量缩随亚币趋跌整理，日本安倍联盟胜选带动日圆走弱

路透台北10月23日 - 台币兑美元周一早盘随亚币趋弱整理。交易员表示，由于日本首相安倍晋三领导的执政联盟周日赢得大选，该联盟主张通货再膨胀政策料削弱日圆，带动早盘台币等亚币随日圆走跌，惟交投淡静，使台币暂难突破区间偏弱盘整格局。

他们指出，早盘外资转趋汇出，但月底将至出口商抛汇卖需仍待消化，两股买卖汇力道拉扯让早盘台币小跌后暂在30.270附近盘整。

美元兑日圆周一微升至三个月高点，日本执政联盟在选举中取得大胜，使得通货再膨胀政策继续成为政府政策的核心。该政策会削弱日圆。

早盘台币兑美元最低来到30.285，创近两周盘中新低，前波低位为10月11日的30.320。

〞早上外资先来一波带弱台币后，就撑在这里。〞一位大型商银交易员说。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，安倍更有希望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。

本地时间10:41，台币兑美元微跌3分报30.271，交易区间在30.260-30.285，成交量1.12亿美元；韩元兑美元报1,132.6，上日收在1,131.0；台股加权指数则涨0.32%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.246/30.259，上日收在30.230。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.250-30.300

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