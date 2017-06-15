台湾汇市：台币早盘陷区间狭幅波动，短线观察美联储升息后外资动向

路透台北6月15日 - 台币兑美元周四早盘于平盘附近狭幅波动。交易员表示，受美联储(FED)升息一码激励，早盘外资持续汇出，出口商则逢高少量抛出美元，台币稳中偏弱，短线观察重点在美国升息后外资动向。

他们指出，美国FED如市场预期升息一码，早盘美元陷区间整理，台币亦呈小升小贬走势；惟值得注意的是，韩国股市跌幅较大，市场高度关注台股是否受韩股牵连而走跌。

〞韩国股市跌满多的，不知道台股会不会受到牵连。〞一大型银行交易员说。

他表示，近来美国科技类明显走弱，台湾电子股亦受拖累，今天观察重点在美国升息后，外资于台股的操作动向，〞早盘外资还是汇出，油款也出来满多的，他们都把美元都买上来了，台币偏弱。〞

另一大型银行交易员则称，受外资大举汇出影响，台币连七贬，惟随着台币贬破30.200大关，出口商美元卖单已转趋谨慎，大都把价格压在30.200以上并慢慢的出脱美元。

本地时间10:32，台币兑美元报30.230，与上日收盘价相同，早盘区间介在30.184-30.251。韩元兑美元报1,123.8，上日收在1,123.9；台股加权指数则持平。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘无大差别；目前一个月美元/台币远汇报30.205/30.245，上日收在30.156。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.150-30.300

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元承压，因美国数据疲弱且有报导称特朗普遭调查

--《焦点》美联储三个月内二度加息，并宣布削减资产负债表计划细节

--《焦点》欧元区4月工业生产上升，第一季就业人口增至纪录高位(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)