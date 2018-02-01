台湾汇市：台币早盘陷区间窄幅整理，因外资动作不大进出口商拉锯

路透台北2月1日 - 台币兑美元周四早盘于平盘附近窄幅波动；交易员表示，因外资早盘动作不大、出口商亦仅小量抛汇，另进口商则少量买汇，使台币呈微幅波动。

他们指出，台股开高走高，加上人民币持续走扬，台币亦跟着升值，盘中一度升至29.122，惟随即在进口商进场买汇拉锯之下，台币陷入小升小贬走势。

〞台币波动区间很窄，外资多偏丢美元，但也有少数外商在买美元。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则称，出口商在经上月底狂抛美元后，今天卖汇力道不及以往强劲，外资则是有买有卖；另来自进口商的美元买盘亦渐增，台币短线料难脱区间整理格局，〞进口商有慢慢出来了，大概会拉锯一下。〞

人民币兑美元中间价周四报6.3045元，较上日的6.3339元大升294点，创2015年8月11日以来新高，因上日收盘价较中间价高419点，提振今日中间价表现。

美元指数报89.077，从上周触及的三年低点88.438回升。该指数1月份下跌3.2%。

本地时间11:26，台币兑美元微升0.2分报29.148，交易区间在29.122-29.178；韩元兑美元报1,072.1，上日收在1,067.9；台股加权指数则涨0.70%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报29.016/29.066，上日收在29.073。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.050-29.150。

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