台湾汇市：台币早盘随亚币区间偏跌，欧洲央行延长购债计画令美元转强

路透台北10月27日 - 台币兑美元周五早盘走跌。交易员表示，由于欧洲央行决议延长购债计画令国际美元转强，带动早盘台币随亚币区间偏跌，一度贬破30.300引来出口商抛汇卖需增温，及台股表现强势，此皆利于收敛台币跌幅。

他们指出，早盘外资买卖汇双向交易皆有，略微偏向买汇，惟出口商抛汇动能较上日转趋活络，限缩台币跌势，后续关注美元后市及外资进一步动向。

〞早上出口商卖得比较多。〞一位官股商银交易员说。

早盘台币兑美元最低见30.320，触及逾两周盘中新低，前波低位为10月11日的30.320。

欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出一小步，但承诺未来数年继续维持刺激举措，甚至保留逆转政策的可能性。欧洲央行并表示，将从1月起将购债规模减半，但将购债计划延长至明年9月底。

本地时间10:04，台币兑美元跌3.3分报30.262，交易区间在30.260-30.320，成交量1.58亿美元；韩元兑美元报1,129.9，上日收在1,124.6；台股加权指数则涨0.55%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.225/30.245，上日收在30.185。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.240-30.320

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