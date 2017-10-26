台湾汇市：台币早盘随亚币微升，欧洲央行会议在即支撑欧元等非美货币

路透台北10月26日 - 台币兑美元周四早盘微升。交易员表示，由于欧洲央行利率决议公布在即，市场关注欧洲央行缩减购债计划，支撑欧元等非美货币稍有转强，进而带动盘初台币随亚币走势区间偏升。

他们指出，早盘交投持稳，其中外资买卖汇双向交易皆有，并略见进口商进场买汇收敛台币升幅，至于出口商抛汇量能则稍不如日前活络，料今日台币暂在现有区间狭幅盘整，除非台股盘势出现明显波动。

〞早上外资不同调，欧系在汇入、美系在汇出 。〞一位官股商银交易员说。

欧元周四小涨，因投资者等待欧洲央行缩减购债计划的细节，美元则在近期上涨后稍作喘息。欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。

本地时间10:06，台币兑美元涨2.8分在30.238，交易区间在30.220-30.259，成交量1.34亿美元；韩元兑美元报1,125.1，上日收在1,127.9；台股加权指数则跌0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.160/30.185，上日收在30.191。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.200-30.280

最新相关报导链接：

--《全球汇市》欧洲央行会议前欧元走强，美元兑日圆从三个月高位下滑

--《焦点》欧元区宽松货币政策开始落幕？欧洲央行料削减购债计划(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)