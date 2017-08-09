台湾汇市：台币早盘随北韩情势紧张微贬，出口商适时抛汇提供支撑

路透台北8月9日 - 台币兑美元周三早盘微幅走贬；交易员表示，受东北亚地缘政治紧张情势升高冲击，早盘韩元大幅走低，台币跟着走弱，但因外资无大量进出，加上出口商适时进场抛售美元，使台币获支撑。

他们指出，北韩(朝鲜)表示正在仔细检查以导弹打击关岛，引爆新一轮东北亚地缘政治紧张情势，韩元首当其冲应声重贬，台币则相对有撑，盘中一度贬至30.249，但随即吸引出口商美元卖单出笼，使台币贬幅明显缩减。

〞北韩情势紧张，韩元大贬，出口商有出来卖美金，台币只是小贬。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员表示，早盘外资进出金额都不大，市场交投偏冷，成交量也不大，〞外资量很少啦，只有1支(100万美元)、2支的在拿(买汇)，韩元大贬，今天台币应该会小贬。〞

另一大型银行交易员则称，短线台币只要贬至30.250附近，出口商卖汇力道即增强，进而提供台币支撑，料近期台币应不易跌破30.250价位。

本地时间10:39，台币兑美元微贬0.5分报30.206，交易区间在30.196-30.249；韩元兑美元报1,134.8，上日收在1,125.1；台股加权指数则跌0.70%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.148/30.162，上日收在30.120。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.150-30.250

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