台湾汇市：台币早盘随外资汇出走贬，惟出口商续抛汇致陷区间整理

路透台北6月13日 - 台币兑美元周二早盘走贬。交易员表示，受外资持续汇出及韩元走低影响，早盘台币延续近日偏贬格局，惟随着台币贬值，出口商纷纷进场抛出美元，使台币陷入区间狭幅波动。

他们指出，由于美国FED开会在即，外资昨天在大卖台股138亿台币后汇出，早盘外资持续买入美元，出口商则继续抛汇，再度上演〞土洋对决〞戏码。

〞外资还是出去，出口商(美元卖单)挂单都还在，外资买盘消化掉出口商的卖单，剧本都一样。〞一大型银行交易员说。

他们并称，因美国FED本周升息机率大，连日来外资采取〞有赚先跑〞的操作策略，在大卖台股后汇出，加上韩元早盘走低，台币跟着走贬。

资深汇银人士即称，昨天外资卖超台股138亿台币，但当天只净汇出逾两亿美元，显示外资美元买盘尚未消化完毕，潜在买汇力道强劲，且从早盘土洋对决观察，外资略胜一筹。

本地时间10:42，韩元兑美元报1,129.6，上日收在1,127.3；台股加权指数则涨0.16%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.242/30.245，上日收在30.257。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.130-30.250

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