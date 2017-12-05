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台湾汇市：台币早盘随韩元小幅走升，美系外商银买美元限缩升幅
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2017年12月5日 / 凌晨2点36分 / 2 天前

台湾汇市：台币早盘随韩元小幅走升，美系外商银买美元限缩升幅

1 分钟阅读

路透台北12月5日 - 台币兑美元周二早盘趋升。交易员称，韩元走升带动台币略走强，不过今日台股仍偏弱，特定的美系外商银买入美元汇出，限缩台币升幅；出口商盘初虽在30.020-30.030入场抛汇，不过量能不大。

〞外资在股市应该还是卖超，有汇出但没有太大，〞一位中型本地商银交易员说。

本地时间10:19，台币兑美元升1.6分，报30.020，交易区间在30.015-30.030；约10时左右，台北外汇经纪商成交量为1.49亿美元，上日同期约1.36亿美元。台股加权指数则跌0.43%。

韩国市场中，周二韩国综合股价指数(KOSPI)下跌；韩元兑美元上涨至1,086.1，上日收报1,088.7。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大，显见美元再度看跌；目前一个月美元/台币远汇报29.892/29.942，上日收在29.915。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.990-30.050

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元涨势放缓，关注美国税改进展

-- 韩国数据：11月底外汇储备升至纪录高位3,872.5亿美元(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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