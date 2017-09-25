台湾汇市：台币早盘随韩元微升，出口商抛汇但外商银买汇限缩升幅

路透台北9月25日 - 台币兑美元周一早盘跟随韩元微升，惟在窄幅区间内游走。交易员指出，台股大跌逾1%，外资盘初虽见汇出但量倒也不大，甚至出口商抛汇力道还大于外商银买汇；后续要观察外商动向。

汇银人士说，台股大跌逾1%，上日为止外资已连续四日卖超台股逾230亿台币，撤出股市动作明显。不过汇市中外资尚且没有大幅汇出的情形。

〞月底到了，这周出口商会多一点。〞一位小型商银交易员说。

他们表示，周末期间尚有北韩与美国之间的口水战，区域政治风险仍高，无法摒除。至于本周也还有美联储主席叶伦将发言，台币本周情势倾向先观望出口商本周的卖压力道，再视国际情势变化而定。

朝鲜(北韩)周六称，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，将朝鲜的火箭对准美国本土是在所难免的，这令两国围绕朝鲜核武器和导弹计划的口水战进一步升级。

周二(26日)全美商业经济协会(NABE)举行年会，美联储主席叶伦将在午宴上发表演说(GMT 1550)。

本地时间10:06，台币兑美元微升0.2分，报30.189；韩元兑美元报1,130.8，上日收在1,136.5；台股加权指数则跌1.11%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.092/30.132，上日收在30.069。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.160-30.230

最新相关报导链接：

--《综述》通胀低迷是短暂现象还是长期改变？联储官员冥思苦想(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)