台湾汇市：台币早盘随韩元走升靠向29.300，惟进口商进场买汇收敛升幅

路透台北2月12日 - 台币兑美元周一早盘走升。交易员表示，由于盘初韩元明显走高及出口商抛汇卖需仍在，带动台币盘初一度走扬1角，惟美元逢低亦见进口商进场买汇收敛升幅，使早盘台币暂在29.300附近整理，后续关注外资动向。

他们指出，早盘汇市交投持稳，量能未如日前活络，场上持续消化出口商抛汇需求，及进口商在台币回升至29.300左右时美元买需升温，至于外资盘初买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。

〞感觉外资上周还没反应完，春节前只剩三天交易，还要看一下外资动向。〞一位公营银行交易员说。

因应农历年春节假期，台湾股市、债市将于周一(12日)封关，汇市则在周三(14日)封关，三大金融市场并将于下周三(21日)同步重新开市。

本地时间10:04，台币兑美元升9.9分报29.308，交易区间在29.301-29.410，台北外汇经纪商成交金额为1.54亿美元；韩元兑美元报1,084.1，上日收在1,092.1；台湾加权指数则涨0.77%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.199/29.236，上日收在29.192。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.280-29.410。

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