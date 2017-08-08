台湾汇市：台币早盘随韩元走升，惟外资动向不明陷区间狭幅整理

路透台北8月8日 - 台币兑美元周二早盘小升。交易员指出，受台股盘中攻高及韩元小升带动，台币早盘一度升破30.200大关，惟随着台股反转下跌，台币升幅跟着缩减，且回到30.200附近狭幅波动。

他们表示，随国际美元走稳，早盘韩元及新加坡等亚币亦陷区间整理格局，外资动作不大，市场交投偏冷清，成交量萎缩，短线观察台股表现及外资动向。

〞韩元小升，台币跟着走升，但没有看到外资有明显的进出，今天区间应该很窄。〞一 大型银行交易员说。

另一大型银行交易员也说，外资早盘仅小买小卖(美元)，由于外资方向不明，台币陷入区间狭幅整理走势，成交量明显萎缩，〞没有什么量啊，早上很晚才成交一笔。〞

他们表示，台股早盘冲高且一度突破10,600点大关，最高攻至10,619.42点，惟随后即自高点滑落并走跌，台币升幅亦随台股走跌而缩减。

本地时间10:15，台币兑美元升2.6分报30.208，台北外汇经纪商成交金额为1.42亿美元；而韩元兑美元则报1,126.4，上日收在1,127.1；台股加权指数下跌0.28%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.143/30.184，上日收在30.130。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.150-30.250

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