台湾汇市：台币早盘随韩元走弱，后续视外商动向及美联储会议结论

路透台北9月19日 - 台币兑美元周二盘初小贬。交易员指出，韩元盘初走弱，带动台币亦步亦趋走疲，后续观察外商银的买盘是否持续，以及周四美联储(FED)的会议结果。

交易人士指出，台币短期再朝30大关升破的机会已不高，出口和进口商各方持续观望，尤其是本周四凌晨美国联邦储备理事会(FED)将有最新的会议结果出炉，料将对国际美元新一波走势有指引作用。

〞目前情势有点看不太准，要看实际资金流动(FLOW)，还有美国开会，〞一位小型银行外汇交易主管说。

另一位外商银交易人士表示，人民币汇率大贬，应会主导亚币走弱，台币不可能幸免，因此预估美元的买盘会再加重，台币贬势可能略加大。

另一位小型商银交易员说，由于上日台币并未随着韩元走升，因此今日台币虽随韩元走贬，但贬幅也相对有限。目前台币价位先在此间水位观望，不排除先朝30.300价位缓慢靠拢。

美国联邦储备理事会将于台北时间周四凌晨公布会议结果。投资者现已做好准备，预计本周美联储会议结束后可能发布更加偏鹰派的声明。上周，英国央行意外谈到可能升息，令投资人跌破眼镜。

本地时间10:31，台币兑美元微升0.7分报30.115，区间在30.081-30.130；稍早台北外汇经纪商成交量达2.2亿美元；韩元兑美元报1,130.6，上日收在1,126.6；台股加权指数则跌0.20%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.018/30.033，上日收在30.043。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.080-30.150

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