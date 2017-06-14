台湾汇市：台币早盘震荡，观望美联储货币政策决议

路透台北6月14日 - 台币兑美元周三早盘震荡。交易员表示，开盘先反映韩元兑美元走升题材，但外资仍持续买美元令台币升幅收敛甚至转贬。惟美联储公布货币政策决议在即，市场气氛偏向观望。

交易员认为，市场虽高度预期美联储将于本次会议升息，但对利率前景以及缩表时程仍有高度不确定性。今早汇市先反映韩元走强，但外资还是买进美元，进口商见美元转强也抢补，但出口商则逢高抛汇，此令台币陷于狭幅整理。

〞外资最近几天陆续汇出，早上还在买(美元)。〞一银行交易员说。

另一银行交易主管则称，由于近期美股带头修正，市场看贬台币气氛渐浓。不过后市还是要看美联储货币政策的指引，以及国际金融市场变化而定。

台北外汇开盘一小时成交量为1.80亿美元。本地时间10:05，台币兑美元贬值1.1分报30.238，上日收在30.227；韩元兑美元报1,125.9，上日收在1,128.3；台股加权指数则跌0.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转微幅折价；目前一个月美元/台币远汇报30.234/30.254，上日收在30.224。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.170-30.250

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