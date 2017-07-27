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12 天前
台湾汇市：台币爆量收升1.5角创一个半月新高，美联储会后亚洲股汇表现强劲
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2017年7月27日 / 早上8点56分 / 12 天前

台湾汇市：台币爆量收升1.5角创一个半月新高，美联储会后亚洲股汇表现强劲

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美联储声明后美元走弱，亚币及亚股表现强劲
    * 外商银猛抛汇，出口商也有零星抛盘
    * 进口商及散户买盘进场
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250

    路透台北7月27日 - 台币兑美元周四爆量收升1.5角，创约一个半月新高。交易员称，美国联邦
储备理事会(FED)声明后美元走弱，亚币及亚股表现强劲，带动台币扩大升势，外商银抛汇频繁。
    
    汇银人士称，上周重量级个股股利派发后外资买汇力道偏向缓和，今日不论上下午外商银抛汇都颇为明显
，出口商虽失望但也有零星抛盘。此外亚股走强亦带动台币升势。
    
    〞台币偏升看。月底了出口商有美元卖压，而且台股不跌外资没理由大幅汇出。〞一位本地商银交易员说
。
    
    台币今日收盘报30.252，前次收盘高点是6月15日的30.247。今日盘中最高触及30.200，前高则是6月15日
盘中触及的30.184.
    
    美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。股市、债市和大宗商品市场周四
在亚洲交易时段全面上扬。多头在美国联邦储备理事会政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。
 
    此外，另外一位本地小型商银交易主管也表示，台币趋升后本地进口商和散户续纷纷进场买美元，此外预
期台湾央行也不乐见台币升势过猛，台币升幅受限。
    
    〞下面有台湾大妈和老大(央行)守住，〞一位公营银行交易员说。
    
    本周重大的现金股利发放情况还有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放12
9.9亿台币现金股利。交易员大多认为，与台积电相较，这些现金股利就算有汇出压力，也已轻微很多。
     
    台湾股市周四收高远离月线，因美国联邦储备理事会会后声明对通胀立场软化，激励亚股普遍扬升。。
外资及陆资在台股转为买超49.44亿台币，转卖为买。
    
    周四在亚洲交易时段，股市、债市和大宗商品市场全面上扬。多头在美国联邦储备理事会(美联储，FED)
政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。除日本外亚洲股市处在2007年12月以来高位。
 
    
    韩元兑美元收报1,112.8，上日收在1,121.8。
    
    台湾股市周四收高远离月线，因美国联邦储备理事会会后声明对通胀立场软化，激励亚股普遍扬升。至于
外资及陆资在台股转为买超49.44亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去
不远；目前一个月美元/台币远汇报30.139/30.189，上日收在30.149。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.150-30.250。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选         
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.252    30.402  30.200-30.300   30.300     9.41       5.62
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.251    30.400  30.201-30.300   30.250     4.66       2.79
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
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 美元/台币一个月期          -0.070/-0.060              -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期          -0.250/-0.220              -0.200/-0.170 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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