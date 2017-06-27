台湾汇市：台币盘初横向狭幅整理，观望美联储主席叶伦谈话及外资动向

路透台北6月27日 - 台币兑美元周二早盘横向狭幅整理。交易员表示，盘初台股未能续扬，较难给予台币有效支撑，且外资未延续上日大幅汇入态势转偏淡静，令台币暂且持平盘整，观望稍晚美联储主席叶伦谈话及外资进一步动向。

他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量1.66亿美元，交投虽不如上日同时段的2.07亿美元但仍算持稳，盘中持续消化油款等进口商美元买需，至于外资则是买卖汇皆有，暂看不出明确交易方向。

〞目前台币就跟台股一样表现淡淡的，昨天变化比较大，今天就休息一下。〞一商业银行交易员说。

她并称，今日美联储官员公开谈话的变数较多，除了稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将与不列颠学院主席斯特恩参加“全球经济事务”会谈外，美国费城联邦储备银行总裁哈克也将经济前景和国际贸易发表演说。

本地时间10:41，台币兑美元升0.2分报30.333，交易区间在30.325-30.370；韩元兑美元报1,136.0，上日收在1,137.1；台股加权指数则跌0.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.311/30.351，上日收在30.291。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.300-30.400

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