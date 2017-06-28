台湾汇市：台币盘初走跌，外资偏向汇出惟出口商抛汇卖需增强收敛跌幅

路透台北6月28日 - 台币兑美元周三早盘走跌。交易员表示，由于欧洲央行总裁德拉吉谈话暗示可能调整刺激政策，及美股纳斯达克指数重挫拖累台、韩股市，带动欧元上涨、台币随亚币回落，早盘外资也偏向汇出，而出口商抛汇卖盘涌现收敛台币跌幅，暂在30.400附近整理。

他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.25亿美元，交投明显转趋热络，主要消化出口商在台币跌破30.400的抛汇需求增强，至于外资交投则转偏汇出，场上并持续消化部分进口商的买汇需求。

〞出口商在这里爆多的，所以先撑在这里，等外资进一步表态。〞一公营银行交易员说。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，交易员认为，海外法人原本看升台币的氛围改变，盘初一周天期及一个月期美元/台币换汇点折价幅度皆缩至平盘左右；目前指标一个月美元/台币远汇报30.424/30.441，上日收在30.368。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话暗示，央行将可能调整其刺激政策 ，以免随着经济复苏，货币政策变得过于宽松。德拉吉周二称，尽管欧元区经济正在逐步复苏且通胀上升，但欧元区仍需要欧洲央行“相当程度” 的货币宽松措施支持。

本地时间10:30，台币兑美元跌7.5分报30.400，交易区间在30.375-30.420；韩元兑美元报1,141.9，上日收在1,136.9；台股加权指数则跌1.01%。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.350-30.450

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