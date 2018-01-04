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台湾汇市：台币第三日收升续创逾四年新高，因午后韩元扩大升幅
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January 4, 2018 / 8:39 AM / 更新于 a day ago

台湾汇市：台币第三日收升续创逾四年新高，因午后韩元扩大升幅

2 分钟阅读

    * 台币续创逾四年新高，因午后韩元扩大升值
    * 交投陷于盘整，静候非农数据对美元指引
    * 明日台币主要交投区间在29.550-29.650

    路透台北1月4日 - 台币兑美元周四第三日收升，再创逾四年高位。交易员指出，午后韩元扩大
升值幅度，带动台币续往升值方向挺进，但整体不脱盘整格局，等待美元进一步动向。
    
    他们表示，今日交投缺乏方向，外资双向操作，甚至同一家保管行有买也有卖，出口商在29.600上方抛汇
，进口商则在29.600以下承接，实质交易区间很窄。
    
    〞今天多在平盘附近震荡，就看美元下一步怎么走。〞一大型银行交易员说。
    
    他表示，虽然美元有良好经济数据支撑反弹，但市场似乎对美元后市看法保守，将观察周五的美国非农就
业数据会不会进一步拉抬美元。 
    
    另一银行交易员则指出，午后韩元升值，支持台币趋升，但进口商也逢低承接美元，使得台币升值幅度未
能扩大。     

    台湾股市周四收盘续创逾一个月新高，且为连六日收红。台湾证券交易所周四资料 [FININV
d.TW]显示，外资及陆资在台股买超54.50亿台币，连六个交易日买超共334.62亿台币；上交易日修正后为买超
37.26亿台币。 
    
    多数新兴亚币兑美元周四下跌，之前公布的乐观美国经济数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12
月政策会议记录带动美元反弹。韩元兑美元在当地结算平台报1,062.2，较上日收盘
价1,064.5涨0.22%。    
    
    今日台币收盘报29.590，前高为2013年11月20日的29.572。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛
；目前一个月美元/台币远汇报29.520/29.535，上日收在29.486。    

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.550-29.650。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.590   29.600  29.563-29.620   29.590    7.42       7.55
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.590   29.598  29.562-29.620   29.620   3.905       4.53
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.070/-0.060               -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.435/-0.405               -0.450/-0.420
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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