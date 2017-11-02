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台湾汇市：台币第二日收贬，外资午后未汇入且进口商买美元
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2017年11月2日 / 早上8点50分 / 1 天前

台湾汇市：台币第二日收贬，外资午后未汇入且进口商买美元

2 分钟阅读

    * 传闻新FED主席偏鸽派，美元回落外资一度汇入
    * 进口商逢低大买美元，令台币收盘转贬
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200

    路透台北11月2日 - 台币兑美元周四收贬，第二日下跌。交易员表示，虽然国际美元走弱，不过
贸易对手韩元兑美元持平，且外资午后未再汇入，使得台币扭转早盘升势收贬。
    
    他们指出，今日早盘台币一度因外资汇入而走升，不过进口商随即在30.150附近承接，使得台币未能扩大
升幅，惟回测30.180价位也引发出口商的抛汇，使得台币整日在狭幅区间内震荡。
    
    〞外资早上有进来但量不大，后来变成双向操作。〞一位银行交易员说。
    
    他表示，偏鸽派的美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)料成为下任联储主席，该消息引发美元回落，资金
流向亚洲，不过外资似乎对台湾的兴致不大，今日在台股仍继续卖超。
    
    另一银行交易员则称，这两天人民币汇价升势不小，颇有引领非美货币上扬的态势，但对台币的激励效果
有限，近期台币就是处于进口商与出口商间的角力，若是外资没有大进大出，汇价难有大幅波动的机会。    
    
    台湾股市周四小幅收低。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超11.60亿台币，连
三个交易日卖超共42.14亿台币。
    
    亚洲货币兑美元周四多数上扬，美国一项重要税改议案延后一天提出的消息，打击美元走势。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘收敛
；目前一个月美元/台币远汇报30.134/30.174，上日收在30.048。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.186    30.175  30.140-30.187   30.170     6.72       5.69
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.186    30.171  30.145-30.187   30.160     3.29       1.35
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.060/-0.050               -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期           -0.315/-0.285               -0.345/-0.315
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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