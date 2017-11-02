台湾汇市：台币第二日收贬，外资午后未汇入且进口商买美元

* 传闻新FED主席偏鸽派，美元回落外资一度汇入 * 进口商逢低大买美元，令台币收盘转贬 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200 路透台北11月2日 - 台币兑美元周四收贬，第二日下跌。交易员表示，虽然国际美元走弱，不过 贸易对手韩元兑美元持平，且外资午后未再汇入，使得台币扭转早盘升势收贬。 他们指出，今日早盘台币一度因外资汇入而走升，不过进口商随即在30.150附近承接，使得台币未能扩大 升幅，惟回测30.180价位也引发出口商的抛汇，使得台币整日在狭幅区间内震荡。 〞外资早上有进来但量不大，后来变成双向操作。〞一位银行交易员说。 他表示，偏鸽派的美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)料成为下任联储主席，该消息引发美元回落，资金 流向亚洲，不过外资似乎对台湾的兴致不大，今日在台股仍继续卖超。 另一银行交易员则称，这两天人民币汇价升势不小，颇有引领非美货币上扬的态势，但对台币的激励效果 有限，近期台币就是处于进口商与出口商间的角力，若是外资没有大进大出，汇价难有大幅波动的机会。 台湾股市周四小幅收低。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超11.60亿台币，连 三个交易日卖超共42.14亿台币。 亚洲货币兑美元周四多数上扬，美国一项重要税改议案延后一天提出的消息，打击美元走势。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘收敛 ；目前一个月美元/台币远汇报30.134/30.174，上日收在30.048。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.186 30.175 30.140-30.187 30.170 6.72 5.69 司 元太外汇经纪公 30.186 30.171 30.145-30.187 30.160 3.29 1.35 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.315/-0.285 -0.345/-0.315 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)