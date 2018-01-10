台湾汇市：台币续收贬至逾一周低位，国际美元走强且外商银汇出

* 台币连两日收贬至逾一周低位 * 外商银买汇较多 * 出口商在29.600附近有不少抛汇力道 * 明日台币主要交投区间料在29.550-29.650 路透台北1月10日 - 台币兑美元周三连两日收跌至逾一周低位。汇银人士表示，国际美元反弹令亚币走弱，且韩元明显走贬，而外商银买汇较多；不过出口商在29.600附近有不少抛汇力道，限缩台币贬幅。 他们指出，短期国际美元已确立跌深反弹，今日外商银有买也有卖美元，但买汇力道略大于抛汇；而出口商在汇价接近29.600之际也有明显的抛汇意愿。 〞下午外商有买美元，没有买很多，而且发现29.600雾霾很重。〞一位小型商银交易员说。 他们表示，出口商在近期台币走强过程中缺乏机会抛汇，近期抛美元压力不小，接近29.600已是近日相对漂亮的价格。 菲律宾披索周三触及逾三周低点，该国之前公布贸易逆差创下纪录；其他亚币多数缺乏方向，美元苦于维持近来反弹走势。 韩元兑美元收报1,071.9，上日收在1,067.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.523/29.573，上日收在29.573。 台湾股市周三收跌0.77%，跌破五日均线。分析师称，因昨晚美国晶片类股出现较大跌幅。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超32.21亿台币，连两个交易日卖超共43.42亿台币 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.550-29.650。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.601 29.536 29.568-29.601 29.600 7.54 6.49 司 元太外汇经纪公 29.602 29.538 29.568-29.602 29.570 4.53 3.94 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.385/-0.355 -0.430-0.400 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)