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#亚洲
January 10, 2018 / 8:59 AM / a day ago

台湾汇市：台币续收贬至逾一周低位，国际美元走强且外商银汇出

2 分钟阅读

    * 台币连两日收贬至逾一周低位
    * 外商银买汇较多
    * 出口商在29.600附近有不少抛汇力道
    * 明日台币主要交投区间料在29.550-29.650

    路透台北1月10日 - 台币兑美元周三连两日收跌至逾一周低位。汇银人士表示，国际美元反弹令亚币走弱，且韩元明显走贬，而外商银买汇较多；不过出口商在29.600附近有不少抛汇力道，限缩台币贬幅。

    他们指出，短期国际美元已确立跌深反弹，今日外商银有买也有卖美元，但买汇力道略大于抛汇；而出口商在汇价接近29.600之际也有明显的抛汇意愿。
      
    〞下午外商有买美元，没有买很多，而且发现29.600雾霾很重。〞一位小型商银交易员说。
    
    他们表示，出口商在近期台币走强过程中缺乏机会抛汇，近期抛美元压力不小，接近29.600已是近日相对漂亮的价格。
    
    菲律宾披索周三触及逾三周低点，该国之前公布贸易逆差创下纪录；其他亚币多数缺乏方向，美元苦于维持近来反弹走势。
  
    韩元兑美元收报1,071.9，上日收在1,067.1。     

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.523/29.573，上日收在29.573。
 
    台湾股市周三收跌0.77%，跌破五日均线。分析师称，因昨晚美国晶片类股出现较大跌幅。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超32.21亿台币，连两个交易日卖超共43.42亿台币 

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.550-29.650。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量  上日成交
                       元       盘                          亿美元  量／亿美
                     报价                                                元 
 台北外汇经纪公    29.601   29.536  29.568-29.601   29.600    7.54      6.49
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.602   29.538  29.568-29.602   29.570    4.53      3.94
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.060/-0.050             -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期            -0.385/-0.355              -0.430-0.400
    
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