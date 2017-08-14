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1 天前
台湾汇市：台币跟随韩元止贬收升，外资午后反手涌入促升幅扩增
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2017年8月14日 / 上午9点27分 / 1 天前

台湾汇市：台币跟随韩元止贬收升，外资午后反手涌入促升幅扩增

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 韩元强弹及外资汇入，台币止跌回升
    * 外资早出晚进，进出相抵后几近打平
    * 出口商续抛汇，台币终止连三日收低
    * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.350

    路透台北8月14日 - 台币兑美元周一收升，终止连三日收贬。交易员表示，受韩元强弹及外资午
后反手汇入带动，今天台币止跌走扬，盘中一度升破30.300大关，最高至30.280。
    
    他们指出，随韩元止跌强弹，台币摆脱上周偏弱走势，但早盘因外资有股利汇出抑台币升势，午后在外资
反手大举汇入，加上出口商进场抛汇带动下，台币升幅明显扩增。
    
    〞外资早盘股利汇出很多，但下午又进来很多，而且有一家外商拖到三点钟才出来(抛售美元)，但市场量
太小，(美元)就被压下来了，台币一度升破30.300。〞一资深汇银人士说。
    
    他表示，上周一路狂泻的韩元今天止跌强弹，加上出口商进场抛售美元，带动台币开高走高并收升，〞下
午外资汇入力道相当强劲，这表示买股的外资有汇进来，但卖股的却没有汇出去。〞
    
    他们指出，因东北亚地缘政治紧张情势未进一步升高，让韩元稍稍喘一口气并呈强弹走势，而随韩元劲升
，台币亦一吐上周偏弱怨气，盘中一度升值7.8分且升破30.300大关。
   
    台湾股市周一收跌1%失守10,300点，并创逾八周收盘新低，加权股价指数收跌1.01%。
台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超19.24亿台币，连两个交易日卖超共110.09亿台币；上
交易日修正后为卖超90.85亿台币。

    韩元周一领涨亚洲货币，首尔交易商对于周末美朝紧张局势未升级感到释然。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目
前一个月美元/台币远汇报30.242/30.302，上日收在30.269。
     
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.250-30.350。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.302    30.358  30.280-30.342   30.320     6.11       7.63
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.303    30.357  30.283-30.341   30.300     2.69       5.81
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.060/-0.050              -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期          -0.245/-0.215              -0.220/-0.190 (记者 罗两莎 ；审校)

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