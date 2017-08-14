台湾汇市：台币跟随韩元止贬收升，外资午后反手涌入促升幅扩增

* 韩元强弹及外资汇入，台币止跌回升 * 外资早出晚进，进出相抵后几近打平 * 出口商续抛汇，台币终止连三日收低 * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.350 路透台北8月14日 - 台币兑美元周一收升，终止连三日收贬。交易员表示，受韩元强弹及外资午 后反手汇入带动，今天台币止跌走扬，盘中一度升破30.300大关，最高至30.280。 他们指出，随韩元止跌强弹，台币摆脱上周偏弱走势，但早盘因外资有股利汇出抑台币升势，午后在外资 反手大举汇入，加上出口商进场抛汇带动下，台币升幅明显扩增。 〞外资早盘股利汇出很多，但下午又进来很多，而且有一家外商拖到三点钟才出来(抛售美元)，但市场量 太小，(美元)就被压下来了，台币一度升破30.300。〞一资深汇银人士说。 他表示，上周一路狂泻的韩元今天止跌强弹，加上出口商进场抛售美元，带动台币开高走高并收升，〞下 午外资汇入力道相当强劲，这表示买股的外资有汇进来，但卖股的却没有汇出去。〞 他们指出，因东北亚地缘政治紧张情势未进一步升高，让韩元稍稍喘一口气并呈强弹走势，而随韩元劲升 ，台币亦一吐上周偏弱怨气，盘中一度升值7.8分且升破30.300大关。 台湾股市周一收跌1%失守10,300点，并创逾八周收盘新低，加权股价指数收跌1.01%。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超19.24亿台币，连两个交易日卖超共110.09亿台币；上 交易日修正后为卖超90.85亿台币。 韩元周一领涨亚洲货币，首尔交易商对于周末美朝紧张局势未升级感到释然。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目 前一个月美元/台币远汇报30.242/30.302，上日收在30.269。 交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.250-30.350。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.302 30.358 30.280-30.342 30.320 6.11 7.63 司 元太外汇经纪公 30.303 30.357 30.283-30.341 30.300 2.69 5.81 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.245/-0.215 -0.220/-0.190 (记者 罗两莎 ；审校)