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亚洲
February 14, 2018 / 8:43 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币连三日微收扬，封关日交投偏淡随亚币区间偏升整理

2 分钟阅读

    * 台币兑美元连三日微收升
    * 封关日交投偏淡随亚币区间偏升
    * 开春台币紧盯国际股汇市动态

    路透台北2月14日 - 台币兑美元周三连续第三日微收升。交易员表示，由于目前国际美元仍偏弱整理，带动台币区间偏升，惟今为农历年前最后交易日，交投持续稳中偏淡，令台币趋升在29.300-29.350间窄幅波动，展望开春仍须紧盯国际股汇市动态。
    
    他们并称，自台湾股债市封关后，汇市量能明显不如日前活络，成交以实质买卖汇交易需求为主，场上仍见零星出口商抛汇卖需，至于外资买卖汇双向交易皆有，而量能不足暂看不出明显方向。 
    
    〞大家都准备过年去，下午都没什么量，很安静。〞一位公营银行交易员说。
    
    展望开春，交易员认为，目前国际股汇市仍属震荡格局，趋势尚未明朗，仍须留意国际盘势在农历年春节期间的变化，开春后将补行反应国际盘走势。

    因应农历年春节假期，台湾股市、债市周一(12日)封关，汇市则在周三(14日)封关，三大金融市场并将于下周三(21日)同步重新开市。
    
    多数亚洲货币周三走升，因美国公布通胀数据之前美元下跌。其中韩元受到日圆走强的额外提振，今收报1,077.2，较上日收盘价1,084.5涨0.68%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘波动不大；目前一个月美元/台币远汇报29.100/29.140，上日收在29.150。
  
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.342   29.358  29.275-29.370  29.349       5.39      5.84
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.342   29.357  29.280-29.349  29.349       3.47      3.44
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.140/-0.120             -0.130/-0.120
 美元/台币六个月期            -0.500/-0.460             -0.495/-0.465
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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