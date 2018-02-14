台湾汇市：台币连三日微收扬，封关日交投偏淡随亚币区间偏升整理

* 台币兑美元连三日微收升 * 封关日交投偏淡随亚币区间偏升 * 开春台币紧盯国际股汇市动态 路透台北2月14日 - 台币兑美元周三连续第三日微收升。交易员表示，由于目前国际美元仍偏弱整理，带动台币区间偏升，惟今为农历年前最后交易日，交投持续稳中偏淡，令台币趋升在29.300-29.350间窄幅波动，展望开春仍须紧盯国际股汇市动态。 他们并称，自台湾股债市封关后，汇市量能明显不如日前活络，成交以实质买卖汇交易需求为主，场上仍见零星出口商抛汇卖需，至于外资买卖汇双向交易皆有，而量能不足暂看不出明显方向。 〞大家都准备过年去，下午都没什么量，很安静。〞一位公营银行交易员说。 展望开春，交易员认为，目前国际股汇市仍属震荡格局，趋势尚未明朗，仍须留意国际盘势在农历年春节期间的变化，开春后将补行反应国际盘走势。 因应农历年春节假期，台湾股市、债市周一(12日)封关，汇市则在周三(14日)封关，三大金融市场并将于下周三(21日)同步重新开市。 多数亚洲货币周三走升，因美国公布通胀数据之前美元下跌。其中韩元受到日圆走强的额外提振，今收报1,077.2，较上日收盘价1,084.5涨0.68%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘波动不大；目前一个月美元/台币远汇报29.100/29.140，上日收在29.150。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.342 29.358 29.275-29.370 29.349 5.39 5.84 司 元太外汇经纪公 29.342 29.357 29.280-29.349 29.349 3.47 3.44 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.140/-0.120 -0.130/-0.120 美元/台币六个月期 -0.500/-0.460 -0.495/-0.465 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)