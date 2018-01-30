台湾汇市：台币连三日收贬因股市收低及外资汇出，出口商抛汇抑贬幅

* 台币兑美元连三日收贬，因外资续汇出 * 台股收跌逾1%，外资在台股转为卖超 * 出口商抛汇意愿转强，台币略获支撑 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.150-29.250 路透台北1月30日 - 台币兑美元周二连三日收贬。交易员表示，在台股收低及 外资续呈净汇出等冲击下，台币延续上日贬势，盘中贬值幅度一度扩增至近1角；惟出口商 进场大举抛售美元，使台币贬幅略收敛。 他们指出，台股今天收跌逾1%，外资在股市由买转卖，午后汇出力道转强，台币最低贬 至29.242；但短线因有出口商月底因素，台币仍有机会挑战29.150价位。 〞今天出口商都很愿意出来卖(美元)，除非美元强弹，否则台币还是有机会再去挑战29 .150的价位。〞一大型银行交易员说，〞今天在29.250就有撑了，短线应该不容易贬破29.3 00。〞 他们表示，台币上周濒临升破29.00整数大关，一度让来不及抛售美元的出口商紧张又 后悔，今天台币又回落到29.200以上价位，出口商因担心台币再度走扬，卖汇意愿明显转强 ，对价格也不敢太坚持。 一大型商银交易员即指出，今天有多家大型出口商狂抛美元，〞他们对价格不再那么坚 持了，都是直接丢出来，也让台币贬到29.230就下不去了。〞 新兴亚洲货币周二多下跌，因债券收益率上升带动美元略微回升，与此同时，市场人士 静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议，以找寻美国财政政策的线索。 台湾股市周二随亚股收挫1.29%至逾一周新低。台湾证券交易所资 料显示，外资及陆资在台股转为卖超26.36亿台币，终止连续11个交易日买超 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.140/29.180，上日收在29.12 9。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.150-29.250。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.240 29.150 29.180-29.242 29.234 9.19 7.79 司 元太外汇经纪公 29.242 29.150 29.195-29.243 29.200 4.58 4.34 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.390/-0.360 -0.445/-0.410 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 张喜良)