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January 30, 2018 / 9:41 AM / in a day

台湾汇市：台币连三日收贬因股市收低及外资汇出，出口商抛汇抑贬幅

3 分钟阅读

    * 台币兑美元连三日收贬，因外资续汇出
    * 台股收跌逾1%，外资在台股转为卖超
    * 出口商抛汇意愿转强，台币略获支撑
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.150-29.250

    路透台北1月30日 - 台币兑美元周二连三日收贬。交易员表示，在台股收低及
外资续呈净汇出等冲击下，台币延续上日贬势，盘中贬值幅度一度扩增至近1角；惟出口商
进场大举抛售美元，使台币贬幅略收敛。
    
    他们指出，台股今天收跌逾1%，外资在股市由买转卖，午后汇出力道转强，台币最低贬
至29.242；但短线因有出口商月底因素，台币仍有机会挑战29.150价位。
    
    〞今天出口商都很愿意出来卖(美元)，除非美元强弹，否则台币还是有机会再去挑战29
.150的价位。〞一大型银行交易员说，〞今天在29.250就有撑了，短线应该不容易贬破29.3
00。〞
   
    他们表示，台币上周濒临升破29.00整数大关，一度让来不及抛售美元的出口商紧张又
后悔，今天台币又回落到29.200以上价位，出口商因担心台币再度走扬，卖汇意愿明显转强
，对价格也不敢太坚持。
    
    一大型商银交易员即指出，今天有多家大型出口商狂抛美元，〞他们对价格不再那么坚
持了，都是直接丢出来，也让台币贬到29.230就下不去了。〞
        
    新兴亚洲货币周二多下跌，因债券收益率上升带动美元略微回升，与此同时，市场人士
静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议，以找寻美国财政政策的线索。

    
    台湾股市周二随亚股收挫1.29%至逾一周新低。台湾证券交易所资
料显示，外资及陆资在台股转为卖超26.36亿台币，终止连续11个交易日买超
。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.140/29.180，上日收在29.12
9。
                
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.150-29.250。                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                       
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.240   29.150  29.180-29.242  29.234       9.19      7.79
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.242   29.150  29.195-29.243  29.200       4.58      4.34
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.070/-0.060             -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.390/-0.360             -0.445/-0.410
    
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