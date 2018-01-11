台湾汇市：台币连三日收贬至逾一周低位，韩元走疲且外商银汇出

* 台币连三日收贬至逾一周新低 * 韩元走弱且外商银买汇 * 下周料出口商抛汇才会稍大 * 明日台币主要交投区间料在29.550-29.650 路透台北1月11日 - 台币兑美元周四连三日收贬创逾一周的低位。汇银人士表 示，韩元走贬，外商银偏向汇出，出口商则略有少许抛汇。整体而言成交偏淡。观察国际美 元是否走出明确方向。 台币收盘前低是1月2日的29.628。他们表示，今日市场上以外商银的买卖单为主，出口 商/进口商的实需求偏少，成交落入清淡格局。今日台北外汇和元太外汇总计成交量为9.09 亿美元，较上日的12.07亿美元，少了四分之一。 〞等下周15日，出口商的(美元卖)单才会再大一点，〞一家大型商银交易员说。 另外一家公营商银交易员则表示，今日大多是外商银的美元买卖单左右盘中波动，未来 要观察美股能否止稳，若其大跌不排除外资汇出的压力会大增。 他也表示，虽国际美元稍强，但倒也未脱近期的区间，估计台币短期主要波动区间可先 看29.500-29.600之间。 台股周四连三日收跌但守住10,800点，维持高档整理格局。证交所资料显 示，外资及陆资在台股卖超32.21亿台币， 连两个交易日卖超共43.42亿台币 韩元兑美元也收贬报1,072.0，上日收在1,071.9。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略微缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.570/29.585，上日 收在29.534。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.550-29.650。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.605 29.601 29.585-29.612 29.598 5.61 7.54 司 元太外汇经纪公 29.605 29.602 29.585-29.612 29.587 3.48 4.53 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.370/-0.340 -0.385/-0.355 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)