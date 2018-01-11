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台湾汇市：台币连三日收贬至逾一周低位，韩元走疲且外商银汇出
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#亚洲
January 11, 2018 / 8:47 AM / a day ago

台湾汇市：台币连三日收贬至逾一周低位，韩元走疲且外商银汇出

2 分钟阅读

    * 台币连三日收贬至逾一周新低
    * 韩元走弱且外商银买汇
    * 下周料出口商抛汇才会稍大
    * 明日台币主要交投区间料在29.550-29.650

    路透台北1月11日 - 台币兑美元周四连三日收贬创逾一周的低位。汇银人士表
示，韩元走贬，外商银偏向汇出，出口商则略有少许抛汇。整体而言成交偏淡。观察国际美
元是否走出明确方向。
    
    台币收盘前低是1月2日的29.628。他们表示，今日市场上以外商银的买卖单为主，出口
商/进口商的实需求偏少，成交落入清淡格局。今日台北外汇和元太外汇总计成交量为9.09
亿美元，较上日的12.07亿美元，少了四分之一。
    
    〞等下周15日，出口商的(美元卖)单才会再大一点，〞一家大型商银交易员说。 
    
    另外一家公营商银交易员则表示，今日大多是外商银的美元买卖单左右盘中波动，未来
要观察美股能否止稳，若其大跌不排除外资汇出的压力会大增。
    
    他也表示，虽国际美元稍强，但倒也未脱近期的区间，估计台币短期主要波动区间可先
看29.500-29.600之间。  
    
    台股周四连三日收跌但守住10,800点，维持高档整理格局。证交所资料显
示，外资及陆资在台股卖超32.21亿台币， 连两个交易日卖超共43.42亿台币
    
    韩元兑美元也收贬报1,072.0，上日收在1,071.9。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略微缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.570/29.585，上日
收在29.534。  

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.550-29.650。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.605   29.601  29.585-29.612   29.598      5.61      7.54
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.605   29.602  29.585-29.612   29.587      3.48      4.53
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.050/-0.040             -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期            -0.370/-0.340             -0.385/-0.355
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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