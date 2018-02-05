台湾汇市：台币连三贬收创近两周新低，惟出口商抛汇料续缓和跌势

* 台币连续三日收贬至近两周新低 * 惟出口商抛汇卖需增温收敛跌幅 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.250-29.400 路透台北2月5日 - 台币兑美元周一连续第三日收贬至近两周新低。交易员称，由于美国1月非农就业数据优于预期，支撑国际美元走势，并拖累台币随韩元走弱；惟农历年前出口商抛汇卖需增温，收敛台币跌幅至1角内并暂在29.300附近盘整。 他们表示，今日汇市交投持稳偏热，主要来自出口商抛汇卖需踊跃，缩减台币贬幅靠向29.270；至于外资交投则偏向汇出，午后外资汇出量能更显积极，使台币再贬破29.300，后续关注出口商抛汇续航力道及外资动向。 〞每月逢5日是出口商的大日子，外资早上等出口商消化差不多，下午又进场买(美元)。〞一位大型银行交易员说。 他们指出，由于国际美元回稳，及今日外资卖超台股逾80亿台币，短线料台币暂随韩元趋弱盘跌。不过农历年前出口商抛汇卖压较多尚待去化，仍将限缩台币贬势，并关注国际汇市变化。 今日台币兑美元收报29.307，此前收盘低位为1月23日的29.402。 多数亚币周一下滑，美元巩固此前公布就业报告后得来的涨幅。数据显示，美国1月就业岗位急增，薪资创逾八年半以来最大同比增幅，增强了通胀今年将加速和利率上升的预期。 台湾股市周一收跌1.62%失守11,000点，创三周收盘新低；证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超83.46亿台币，连两个交易日卖超共计87.75亿台币。 台湾金管会周一表示，外资及陆资2018年1月净汇入51.93亿美元；此创2016年3月以来单月净汇入最大量能。截至1月31日止，境外外国机构投资人、陆资暨境外华侨及外国自然人累计净汇入约2,132.47亿美元。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报29.290/29.330，上日收在29.329。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.250-29.400。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.307 29.235 29.260-29.420 29.420 7.84 9.50 司 元太外汇经纪公 29.306 29.235 29.257-29.390 29.380 5.155 4.615 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.375/-0.345 -0.400/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)