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台湾汇市：台币连两升但交投淡静，下周关注台股走向及美国非农就业数据
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#亚洲
2017年9月30日 / 早上8点51分 / 21 天内

台湾汇市：台币连两升但交投淡静，下周关注台股走向及美国非农就业数据

2 分钟阅读

    * 周六全球独家开盘汇市交投淡静
    * 下周观察台股走向及美国非农就业数据
    * 台币兑美元下周一主要区间料在30.280-30.380

    路透台北9月30日 - 台币兑美元周六收盘连两日收升，但成交淡静。交易员表
示，台湾金融市场全球独家开市但交投很淡，外商银参与度低；下周可观察台股走向，及美
国非农就业数据是否影响国际美元走向。
    
    汇银人士指出，周六补上班交易意愿不高，尤其是外商银在股市和汇市的参与度都偏低
，无法依此判定外资是否卖超台股已告段落。下周仍需留意台股后市，进一步观察外资意向
。
    
      〞10月初出口商的美元卖盘会少一些，看看国际美元会不会再反弹。〞一位小型商银
交易员说。
    
    交易员认为，美国12月若再升息可能带动美元续扬，料有机会再走出另一波段。
    
    至于外资动向方面，有交易员表示，只要美国股市仍能持稳高位，外资热钱就不会大幅
回流美国资产，亚洲股汇市尚有可为。 
     
    台湾股市周六量缩收涨，连续第二日涨势，惟本周收跌1.15%。至于外资
及陆资在台股买超3.22亿台币，连两个交易日买超共47.97亿台币。  
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.320/30.350，上日
收在30.334。 
       
    交易员预估，下周一台币兑美元主要区间料在30.280-30.380。 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.305    30.336  30.222-30.355   30.350     2.59       6.95
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.305    30.336  30.222-30.305   30.305     1.26      4.065
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.035/-0.025              -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期           -0.275/-0.245              -0.275/-0.245
        
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