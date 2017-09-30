台湾汇市：台币连两升但交投淡静，下周关注台股走向及美国非农就业数据

* 周六全球独家开盘汇市交投淡静 * 下周观察台股走向及美国非农就业数据 * 台币兑美元下周一主要区间料在30.280-30.380 路透台北9月30日 - 台币兑美元周六收盘连两日收升，但成交淡静。交易员表 示，台湾金融市场全球独家开市但交投很淡，外商银参与度低；下周可观察台股走向，及美 国非农就业数据是否影响国际美元走向。 汇银人士指出，周六补上班交易意愿不高，尤其是外商银在股市和汇市的参与度都偏低 ，无法依此判定外资是否卖超台股已告段落。下周仍需留意台股后市，进一步观察外资意向 。 〞10月初出口商的美元卖盘会少一些，看看国际美元会不会再反弹。〞一位小型商银 交易员说。 交易员认为，美国12月若再升息可能带动美元续扬，料有机会再走出另一波段。 至于外资动向方面，有交易员表示，只要美国股市仍能持稳高位，外资热钱就不会大幅 回流美国资产，亚洲股汇市尚有可为。 台湾股市周六量缩收涨，连续第二日涨势，惟本周收跌1.15%。至于外资 及陆资在台股买超3.22亿台币，连两个交易日买超共47.97亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.320/30.350，上日 收在30.334。 交易员预估，下周一台币兑美元主要区间料在30.280-30.380。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.305 30.336 30.222-30.355 30.350 2.59 6.95 司 元太外汇经纪公 30.305 30.336 30.222-30.305 30.305 1.26 4.065 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.275/-0.245 -0.275/-0.245 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)