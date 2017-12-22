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台湾汇市：台币连两日微收升创逾三年新高，年底前出口商抛汇需求增温
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#亚洲
December 22, 2017 / 9:13 AM / 4 days ago

台湾汇市：台币连两日微收升创逾三年新高，年底前出口商抛汇需求增温

2 分钟阅读

    * 台币兑美元连两日微收升创逾三年新高
    * 年底出口商抛汇需求增温有效支撑台币
    * 下周台币主要交投区间在29.900-30.030

    路透台北12月22日 - 台币兑美元周五连续第二日微收升，并创逾三年新高。
交易员指出，随着进口商买汇交投转趋淡静，并有外资在圣诞假期前夕调节美元部位，以及
年底前出口商抛汇需求增温，此皆带动台币区间偏升并探波段新高。 
    
    他们并称，下周外资欢度圣诞假期料交投转淡，转而聚焦出口商年底抛汇预期的影响，
将支撑台币走势狭幅盘坚，下周台币维持缓步区间偏升格局的可能性较高。
    
    今日台币收盘触及前高2014年9月1日的29.968；至于盘中最高来到29.950，也创一个月
盘中新高，前波盘中高位为11月23日的29.946。
    
    〞年底出口商抛汇效应，台币还是看缓升。〞一位大型银行交易员说。
    
    交易员认为，央行昨日一如市场预期维持利率不变，对台币影响有限，而今日韩元等亚
币回升也利于台币维持缓升基调，后续关注国际美元动向及外资流向。
    
    台湾央行周四傍晚宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现
率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为〞适度宽松
〞。
    
    台湾股市周五收涨0.46%至10,537.27点。证交所资料显示，
今日外资及陆资在台股转为买超12.33亿台币，中止先前连五个交易日卖超共122.62亿台币
。 

    另据金管会资料显示，12月至20日外资及陆资净汇出10.89亿美元；11月则是净汇入15.
04亿美元，连续第二个月净汇入
。
        
    多数新兴亚洲货币周五小幅波动，成交清淡，因投资者避免在假期周末前大举押注
；其中韩元兑美元收报1,079.7，较上日收盘价1,082.7涨0.28%。韩元受出口商
月底前大量美元卖盘推升，韩元本周共涨0.9%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报29.756/29.826，上日
收在29.810。    

    交易员预估，下周的台币兑美元主要区间在29.900-30.030。    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.968   29.988  29.950-30.010   30.010    5.53       5.98
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.967   29.986  29.949-29.989   29.970    3.50       3.47
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.135/-0.125               -0.135/-0.125
 美元/台币六个月期            -0.565/-0.535               -0.580/-0.550
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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