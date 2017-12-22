台湾汇市：台币连两日微收升创逾三年新高，年底前出口商抛汇需求增温

* 台币兑美元连两日微收升创逾三年新高 * 年底出口商抛汇需求增温有效支撑台币 * 下周台币主要交投区间在29.900-30.030 路透台北12月22日 - 台币兑美元周五连续第二日微收升，并创逾三年新高。 交易员指出，随着进口商买汇交投转趋淡静，并有外资在圣诞假期前夕调节美元部位，以及 年底前出口商抛汇需求增温，此皆带动台币区间偏升并探波段新高。 他们并称，下周外资欢度圣诞假期料交投转淡，转而聚焦出口商年底抛汇预期的影响， 将支撑台币走势狭幅盘坚，下周台币维持缓步区间偏升格局的可能性较高。 今日台币收盘触及前高2014年9月1日的29.968；至于盘中最高来到29.950，也创一个月 盘中新高，前波盘中高位为11月23日的29.946。 〞年底出口商抛汇效应，台币还是看缓升。〞一位大型银行交易员说。 交易员认为，央行昨日一如市场预期维持利率不变，对台币影响有限，而今日韩元等亚 币回升也利于台币维持缓升基调，后续关注国际美元动向及外资流向。 台湾央行周四傍晚宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现 率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为〞适度宽松 〞。 台湾股市周五收涨0.46%至10,537.27点。证交所资料显示， 今日外资及陆资在台股转为买超12.33亿台币，中止先前连五个交易日卖超共122.62亿台币 。 另据金管会资料显示，12月至20日外资及陆资净汇出10.89亿美元；11月则是净汇入15. 04亿美元，连续第二个月净汇入 。 多数新兴亚洲货币周五小幅波动，成交清淡，因投资者避免在假期周末前大举押注 ；其中韩元兑美元收报1,079.7，较上日收盘价1,082.7涨0.28%。韩元受出口商 月底前大量美元卖盘推升，韩元本周共涨0.9%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报29.756/29.826，上日 收在29.810。 交易员预估，下周的台币兑美元主要区间在29.900-30.030。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.968 29.988 29.950-30.010 30.010 5.53 5.98 司 元太外汇经纪公 29.967 29.986 29.949-29.989 29.970 3.50 3.47 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.135/-0.125 -0.135/-0.125 美元/台币六个月期 -0.565/-0.535 -0.580/-0.550 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)