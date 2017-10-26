台湾汇市：台币连两日量缩微收升，静观欧洲央行利率决策出炉

* 台币兑美元连二日量缩微收升 * 交投淡静观望欧洲央行利率决策出炉 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.270 路透台北10月26日 - 台币兑美元周四连二日微收升至逾一周新高。交易员表示，欧洲央行利率会议在即，目前市场关注欧洲央行缩减购债计划，支撑欧元等非美货币稍有转强，进而带动台币随亚币走势区间偏升，惟交投量缩观望稍晚欧洲央行利率决策出炉厘清变数。 他们指出，受到韩元升幅扩大影响，午后台币偏升氛围较浓，惟市场对欧洲央行利率决策的反应仍存有变数，致今日量能不济、追价意愿低弱，盘势交由实质需求引领，暂难跳脱既有区间盘整。 〞现在多是实质抛补，消化完就稳在那里不动。〞一位公股商银交易员说。 交易员称，今日交投更显清淡，其中外资买卖汇双向交易皆有，略微偏向卖汇，场上并略见进口商买汇收敛台币升幅，至于出口商抛汇量能则稍不如日前活络，使今日台币多在30.22附近狭幅盘整。 台湾股市周四收跌0.15%,至10,734.76点。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超11.86亿台币，连14个交易日买超共458.74亿台币。 欧元周四小涨，因投资者等待欧洲央行缩减购债计划的细节，美元则在近期上涨后稍作喘息，带动新兴亚币兑美元走坚，追随欧元在欧洲央行政策会议召开前的涨势。欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。 韩元则受到韩国第三季国内生产总值(GDP)数据支撑。韩国第三季经济成长幅度创七年来最高，因全球对该国电子产品需求强劲，这强化了升息的理由，韩元收报1,124.6，上日则在1,127.9。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.190/30.210，上日收在30.191。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.270。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.229 30.266 30.215-30.259 30.220 4.63 5.61 司 元太外汇经纪公 30.230 30.265 30.210-30.251 30.250 3.08 3.28 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.035 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.275/-0.255 -0.290/-0.260 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)